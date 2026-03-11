DEM Parti tarafından yapılan açıklamada , gazeteci Levent Gültekin'in Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gültekin'in sözlerinin gazetecilikle bağdaşmadığı belirtilerek kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, 'Levent Gültekin'in Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Bir gazeteciye yakışan şey fikir üretmek ve eleştiri yapmaktır; hakaret etmek değil. Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir' denildi.

DEM Parti açıklamasında ayrıca, halk iradesini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, 'Hakaret ile gazetecilik yapılmaz' ifadesine yer verildi.

Levent Gültekin'in sözleri

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalındaki programında İranlı Kürtlerle ilgili yapılan değerlendirmelere ilişkin Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarını değerlendirmişti. Gültekin, programda 'Abi sen aklını kendine sakla demek hödüklüktür, kusura bakma ergenliktir' ifadelerini kullanmıştı

Kaynak : PERRE