TÜİK tarafından yayımlanan 'İstatistiklerle Yaşlılar 2025' araştırması, Türkiye'de yaşlı nüfusun her geçen yıl artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken, 2025 yılında %20,5 artış göstererek 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı.

Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %11,1 olarak hesaplandı. Yaşlı nüfusun %44,7'sini erkekler, %55,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Böylece Türkiye'de kadınların yaşam süresinin daha uzun olması nedeniyle yaşlı nüfus içinde kadınların daha yüksek paya sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Uluslararası karşılaştırmalara göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı. Adıyaman'da yaşlı nüfusun toplamı ise, 82 bin 429 kişi olarak belirlendi.

Adıyaman'da Yaşlı Nüfus Verileri Açıklandı

Adıyaman'da yaşlı nüfus 82 bin 429 kişi olarak kaydedildi. Kentte yaşlı erkek nüfusu 25 bin 539, kadın nüfusu ise 31 bin 351 olarak belirlendi.

Toplam yaşlı nüfus içinde erkeklerin oranı yaklaşık %44, kadınların oranı ise %56 olarak hesaplandı.

Adıyaman'da Yaşlı Birey Bulunan Haneler

TÜİK verilerine göre hane yapısına ilişkin göstergelerde de önemli oranlar ortaya çıktı. Buna göre:

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin oranı: %24,6

Tek kişilik yaşlı hanelerin toplam haneler içindeki oranı: %5,2

Tek kişilik yaşlı hanelerin tek kişilik haneler içindeki oranı: %33,4

Adıyaman'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınlar Erkeklerin Yaklaşık 3 Katı

Adıyaman'da tek başına yaşayan yaşlıların büyük bölümünü kadınlar oluşturdu. Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı incelendiğinde erkeklerin oranı %25,7, kadınların oranı ise %74,3 olarak kaydedildi. Veriler, Adıyaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadınların oranının erkeklere göre yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Kaynak : PERRE