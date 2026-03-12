28 Şubat'ta başlayan ve halen süren ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Öte yandan eşel mobil sistemiyle Türkiye'de fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor. 5 Mart'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75'inin vergilerden karşılandığını duyurmuştu.

Gece yarısı yapılan düzenlemeyle benzine 3 TL, motorine 4,58 TL indirim geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine yansıyan indirim 0,75 TL, motorinde ise 1,15 TL oldu.

Bazı Büyükşehirlerdeki Güncel Akaryakıt Fiyatları Şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 60,39 TL, Motorin: 64,16 TL, LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 60,23 TL, Motorin: 64,00 TL, LPG: 29,89 TL

Ankara: Benzin: 61,35 TL, Motorin: 65,27 TL, LPG: 30,37 TL

İzmir: Benzin: 61,63 TL, Motorin: 65,55 TL, LPG: 30,29 TL

Adıyaman Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 62,53 TL, Motorin: 66,45 TL, LPG: 30,94 TL

11 Mart'taki fiyatlarla kıyaslandığında Adıyaman'da benzine 0,72 TL, motorine 1,12 TL, LPG'ye ise 0,16 TL indirim yapıldığı ve indirim miktarlarının sınırlı kaldığı görüldü.

Eşel Mobil Sistemi Nedir?

Eşel mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV'den karşılanıyor.

Örneğin, zammın 10 TL olması halinde bu tutarın yalnızca 2,5 TL'si piyasa fiyatına yansıyor, geri kalan 7,5 TL vergilerden karşılanıyor.

Kaynak : PERRE