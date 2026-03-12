Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından Anadolu Mektebi Projesi kapsamında 'Bozkırın Bilgesi Aytmatov' başlıklı panel düzenlendi. Okulun Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, Cengiz Aytmatov'un eserlerini okuyarak hazırladıkları sunumlarla yazarın edebi dünyasını ve eserlerinde işlenen evrensel temaları değerlendirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmet Yılmaz'ın koordinatörlüğünde hazırlanan panelde öğrenciler; savaşın insan ruhunda açtığı yaralar, bireyin vicdanıyla yüzleşmesi, geçmiş ve geleneklerin korunması ile Kırgız bozkır kültürünün insan hayatındaki yansımaları gibi konulara değindi. Programa, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Anadolu Mektebi İl Koordinatörü Mehmet Ali Koyuncu, Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'Eserlerdeki insanlık değerlerini anlamaya çalıştılar'

Anadolu Mektebi Projesi'nin gençlerin okuma kültürünü geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten programın koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmet Yılmaz, öğrencilerin Aytmatov'un eserlerini yalnızca okumakla kalmayıp derinlemesine analiz ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 'Öğrencilerimiz Cengiz Aytmatov'un eserlerini sadece okumakla kalmadı, aynı zamanda derinlemesine analiz ederek eserlerdeki insanlık değerlerini anlamaya çalıştı. Bu çalışmalar gençlerimizin düşünme ve yorumlama becerilerini güçlendiriyor' dedi.

Program sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ise, öğrencilerin bir yazarın tüm eserlerini okuyarak kapsamlı değerlendirmeler yapmasının takdire değer olduğunu belirterek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Panel, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi

Kaynak : PERRE