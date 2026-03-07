'3 Yılda 207 Mezun İş Hayatına Katıldı'

Okulun son yıllardaki başarı tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Yılmaz, mezunların önemli bir bölümünün doğrudan iş hayatına katıldığını belirtti.

Yılmaz, 'Hazırladığımız verilere göre son üç yılda 207 mezunumuz doğrudan istihdama katıldı. Bu tablo, sanayinin ve teknoloji dünyasının verdiğimiz eğitime duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bu gençler 'ara eleman' değil, teknolojiye yön veren aranan uzmanlar olarak iş hayatına atılıyor' dedi.

'81 Mezun Üniversiteye Yerleşti'

Teknik eğitimin akademik başarıya engel olmadığını vurgulayan Yılmaz, aynı dönemde 81 mezunun üniversitelere yerleştiğini ifade etti.

Yılmaz, teknik eğitim alan öğrencilerin üniversite eğitiminde de önemli avantajlar elde ettiğini belirterek, 'Mühendislik fakültesine giden öğrencilerimiz teorik bilgiyi daha önce atölyede pratiğe dökmüş olmanın verdiği özgüvenle eğitimlerine devam ediyor' diye konuştu.

'Teknik Eğitim Akademik Başarının Tamamlayıcısıdır'

Velilerin çocuklarını yalnızca akademik odaklı liselere yönlendirmesinin günümüz dünyasında yeterli olmayacağını dile getiren Yılmaz, 'Dünya artık sadece ne bildiğinize değil, bildiğinizle ne yapabildiğinize bakıyor. Sadece teorik bilgiyle yetişen bir nesil uygulama sahasında zayıf kalıyor. Teknik eğitim akademik başarının alternatifi değil, en güçlü tamamlayıcısıdır' ifadelerini kullandı.

'Velilere Teknik Eğitime Sahip Çıkma Çağrısı'

Velilere de çağrıda bulunan Yılmaz, çocukların teknik yeteneklerinin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, 'Velilerimiz çocuklarının teknik becerilerini bir hobi gibi görmemeli. Bu yetenekler onların en büyük sermayesidir. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması üretimin içinden gelen, teknik zekâsı güçlü nesillerle mümkün olacaktır. Teknik eğitime sahip çıkmak, gençlerin işsiz kalma riskini azaltan ve onları küresel rekabette öne çıkaran bir adımdır' dedi.

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kampüslerinde öğrencileri hem akademik hem de mesleki anlamda geleceğe hazırladıklarını belirten Yılmaz, yeni eğitim döneminde aileleri çocuklarının geleceğini güçlü bir teknik ve akademik temel üzerine kurmaya davet etti.

Kaynak : PERRE

hABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Şeriban ÖZÇAKMAK)