Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve il protokolü, Jandarma Özel Harekat Taburu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Program kapsamında, güvenlik güçleriyle bir araya gelen yetkililer, Ramazan ayı vesilesiyle moral ve motivasyonun artırılmasını amaçlayan etkinlikte görev başındaki personelle bir süre sohbet etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere , 'Vatanımızın huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarmamızla, güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyor, Ramazan'ın birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini diliyorum' ifadelerine yer verdi.

İftar programı, jandarma personelinin yoğun mesaisi sırasında manevi bir destek olarak değerlendirildi. Yetkililer, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren ruhuna dikkat çekerek, vatandaşların güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE