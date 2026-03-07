Hafta sonu itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar belli oldu. Ons altının uluslararası piyasadaki güçlü duruşu ve dolar/TL kurundaki stabilizasyon, yerli altın fiyatlarını etkiliyor. Bankalar arası piyasa kapalı olmasına rağmen kuyumcularda fiziki altın alım satımı devam ediyor.
Gram Altın:
Alış: 7.301,06 TL
Satış: 7.301,96 TL
Çeyrek Altın:
Alış: 12.148,00 TL
Satış: 12.305,00 TL
Cumhuriyet Altını:
Alış: 48.444,00 TL
Satış: 49.010,00 TL
Kapalı Çarşı Gram Altın:
Alış: 7.417 TL
Satış: 7.553 TL
Ons Altın:
Alış: 5.152,93 USD
Satış: 5.153,60 USD
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS