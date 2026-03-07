Hafta sonu itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar belli oldu. Ons altının uluslararası piyasadaki güçlü duruşu ve dolar/TL kurundaki stabilizasyon, yerli altın fiyatlarını etkiliyor. Bankalar arası piyasa kapalı olmasına rağmen kuyumcularda fiziki altın alım satımı devam ediyor.

Gram Altın:

Alış: 7.301,06 TL

Satış: 7.301,96 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 12.148,00 TL

Satış: 12.305,00 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 48.444,00 TL

Satış: 49.010,00 TL

Kapalı Çarşı Gram Altın:

Alış: 7.417 TL

Satış: 7.553 TL

Ons Altın:

Alış: 5.152,93 USD

Satış: 5.153,60 USD

Kaynak : PERRE