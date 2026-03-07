AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 'Söz Gençlikte Adıyaman' programında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer'in katılımıyla düzenlenen program kapsamında Adıyamanlı gençlerle buluştu. Programa yoğun katılım gerçekleşti.

Programda konuşan Özhan, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Özhan, özellikle Adıyamanlı gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vatan sevgisinin Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Gençlerle yapılan buluşmanın sadece bir toplantı niteliğinde olmadığını, aynı zamanda fikirlerin paylaşıldığı ve geleceğe dair umutların gündeme geldiği bir platform olduğunu belirten Özhan, gençlerin düşüncelerini dinlemenin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Program kapsamında gençlerle sohbetler gerçekleştirildi ve gençlerin eğitim, istihdam, teknoloji ve sosyal projelere dair görüşleri alındı. Özhan, Adıyamanlı gençlerin Türkiye'nin kalkınmasında aktif rol almak istediklerini ifade etti.

Milletvekili Hüseyin Özhan, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

'AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Osman Nuri Nazlıer'in katılımıyla gençlerimizle bir buluşma gerçekleştirdik. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki memleket sevdası, Türkiye Yüzyılı yolundaki en büyük gücümüzdür. Adıyamanlı gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve vatanına bağlılığı bizlere umut vermektedir.'

Özhan, gençlerin fikirlerinin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini belirterek, gençlere yönelik eğitim, girişimcilik ve sosyal projelerin devam edeceğini söyledi. Adıyaman'da gençlerin her alanda daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Program, gençlerle hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından samimi ve coşkulu bir atmosferde sona erdi. Özhan, Adıyamanlı gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü temsilcileri olacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ