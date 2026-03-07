AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, beraberindeki heyetle birlikte Besni'de siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında MHP ve CHP ilçe başkanları ile oda başkanlarıyla bir araya gelerek talepler ve öneriler dinlendi.

MHP Besni İlçe Başkanı Fuat Akdeniz'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Milletvekili Özhan ve heyeti, MHP Besni İlçe Başkanlığı görevine atanan Fuat Akdeniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılırken, ilçede yürütülecek ortak çalışmalar ve vatandaşların talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özhan, 'MHP Besni İlçe Başkanlığı görevine atanan Fuat Akdeniz'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Ziyarette ilçemizin sorunları ve çözüm önerileri üzerine verimli istişarelerde bulunduk, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Cumhur İttifakı ruhuyla, birlik ve beraberlik içerisinde Besni'miz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Fuat Başkanımıza ve yönetimine yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan'a Nezaket Ziyareti

Siyasi nezaket ve istişare kültürü çerçevesinde CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan da ziyaret edildi. Ziyarette şehir ve ülke meseleleri, ilçede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Özhan, görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

'CHP Besni İlçe Başkanı Sayın Mustafa Doğan'ı ziyaret ettik. Şehrimizin huzuru ve birliği için siyasi nezaket çerçevesinde istişarelerde bulunarak görüş alışverişinde bulunduk. Ziyarette ilçemizin ihtiyaçları, vatandaşlarımızın beklentileri ve ortak çözüm önerileri üzerine verimli bir diyalog gerçekleştirdik. Sayın Başkanımıza nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim.'

Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ferhat Songur Ziyareti

Güven tazeleyerek yeniden Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ferhat Songur da Milletvekili Özhan ve heyeti tarafından ziyaret edildi. Ziyarette esnafın karşılaştığı sorunlar, sektörün ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Özhan,'Güven tazeleyerek yeniden Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ferhat Songur'u ziyaret ettik. Görüşmede şoför esnafımızın sorunlarını, taleplerini ve sektörün geliştirilmesine yönelik önerilerini dinledik. Ferhat Başkanımıza ve yönetimine yeni dönemde muvaffakiyetler diliyor, samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen Ziyareti

Program kapsamında son olarak Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hayati İşitmen ziyaret edildi. Görüşmede esnafın genel durumu, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

Özhan,'Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hayati İşitmen'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Görüşmede esnafımızın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledik, çözüm noktasında neler yapılabileceğini değerlendirdik. Değerli Başkanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür eder, yeni dönem çalışmalarında başarılar dilerim.'

Ziyaretler Karşılıklı İyi Dileklerle Sona Erdi

Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyetin Besni programı, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı. Ziyaretler, ilçedeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşların ve esnafın taleplerinin yerinde tespit edilmesine olanak sağladı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ