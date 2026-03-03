Besni'de, siyasi partilerin gençlik kolları başkanları ve ilçe temsilcileri kapsamlı bir istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantı, Anahtar Parti Besni İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Seçgin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Anahtar Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Seçgin'in yanı sıra, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Umut Yavuz, CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Turhan Örs, Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı Şükrü Han ve farklı partilerden gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda, uyuşturucu kullanımı, sanal bahis bağımlılığı, sosyal ve kültürel sorunlar ile ilçedeki genel gençlik meseleleri ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Anahtar Parti Besni İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Seçgin, gençliğin korunmasının siyasi rekabetin ötesinde bir sorumluluk olduğunu belirtti. Seçgin, kurumlar arası iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, gençlerin geleceğini ilgilendiren konularda birlik mesajı verdi.

Seçgin, partisinin Besni'de göreve geldiği ilk günden itibaren gençlerin karşılaştığı sorunları gündemde tutmaya devam ettiğini ifade etti. Uyuşturucu kullanımı ve kumar bağımlılığı gibi gençliği tehdit eden unsurlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Seçgin, gençleri korumanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplantı sonunda, gençlere yönelik sosyal projelerin artırılması, bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

