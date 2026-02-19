Olay, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Arslan'a ait, ağır hasarlı olduğu öğrenilen iki katlı boş bina, yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu aniden çöktü. Binanın boş olması nedeniyle olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Çökme sonrası Besni Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Belediye yetkilileri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Çöken bina ile ilgili olarak belediye imar müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.

Bitişik bina boşaltıldı

Toprak kaymasının etkisiyle çöken binaya bitişik durumda bulunan, Saniye Solak'a ait iki katlı binada da çatlaklar oluştuğu ve binanın yan binadan ayrıldığı belirlendi. Oluşan risk nedeniyle bina sakinleri, yetkililer tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yetkililerin bölgede incelemelerinin sürdüğü, hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ve gerekli görülmesi halinde ilave güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE