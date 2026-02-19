Kent merkezinde bulunan Mimar Sinan Kültür Parkı'nın bitişiğindeki sokakta asfalt ve parke taşlarının zarar görmesi sonucu yolda çukurlaşmalar meydana geldi. Özellikle yağış sonrası su birikintilerinin oluştuğu bölgede sürücüler ve yayalar zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Söz konusu sokakta ikamet ettiği öğrenilen bir vatandaş, yolun bozuk kısımlarına toprak serperek kürek yardımıyla zemini düzeltmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, bölgede son dönemde altyapı ve yol çalışmalarının ardından zeminde deformasyon oluştuğunu ifade etti. Çukurların hem araçlar hem de yayalar açısından risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte tehlikenin arttığını dile getirdi.

Öte yandan, sokakta parke taşlarının yer yer söküldüğü, asfalt bölümünde ise çökme meydana geldiği gözlendi. Yol kenarında biriken toprak yığınları dikkat çekti.

Kaynak : PERRE