Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çocuklara yönelik bir resim yarışması başlattığını duyurdu. 'CİMER'e Renk Kat' ödüllü resim yarışmasında çocuklar cimerin kendileri için ne ifade ettiğini resimleriyle anlatacak. Yarışma kapsamında çocukların hayallerindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) resmetmeleri ve bu kurumu kendi bakış açılarıyla renklendirmeleri hedefleniyor.

Sonuçlar 23 Nisan'da açıklanacak

Final değerlendirmesinin ardından dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü öğrenciler, düzenlenecek özel bir törenle sürpriz ödüllerin sahibi olacak. 23 Nisan haftasında açıklanacak sonuçlarla birlikte minik sanatçılar emeklerinin karşılığını unutulmaz bir anıyla taçlandıracak

Başvuru nereden yapılır?

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvuru şartları ve yarışma takvimiyle ilgili detaylı bilgilere resmi internet adresi olan cocuk.cimer.gov.tr üzerinden ulaşabilecekler.

Haber: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE