Kahta Devlet Hastanesi'nde böbrek taşı tedavisinde yeni bir dönem başladı. Hastanenin Üroloji Kliniği'nde pulsed Ho:YAG lazer teknolojisi kullanılarak kapalı yöntemle böbrek taşı tedavisi başarıyla uygulanmaya başlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren hastanede devreye alınan yeni sistem sayesinde böbrek, üreter ve mesane taşları modern, güvenli ve etkin yöntemlerle tedavi ediliyor.

Gerçekleştirilen ameliyatlar, Üroloji Uzmanları İsmail Eyüp Dilek ve İbrahim Sibal tarafından yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte hastanede perkütan nefrolitotomi (PCNL), endoskopik üreter taşı tedavisi ve endoskopik mesane taşı ameliyatları da lazer destekli kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmeye başlandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, pulsed Ho:YAG lazer teknolojisi ile uygulanan kapalı cerrahi yöntemler sayesinde hastalarda daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci hedefleniyor.

Mustafa Akel, yaptığı açıklamada hastanenin teknolojik altyapısının güçlendirilmeye devam edildiğini belirterek, vatandaşlara en güncel tedavi yöntemlerinin sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Akel, pulsed Ho:YAG lazer teknolojisinin böbrek ve idrar yolu taşlarının tedavisinde önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Başhekim Akel, uygulamada emeği geçen üroloji hekimlerine, anestezi ekibine ve ameliyathane personeline teşekkür ederek, yeni teknolojinin ilçe ve bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni uygulamayla birlikte Kahta Devlet Hastanesi, ürolojik taş hastalıklarının tedavisinde modern ve güvenilir yöntemleri uygulayan sağlık merkezleri arasında yer aldı.

Kaynak : PERRE