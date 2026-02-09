Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi Saç Ekim Merkezi hasta kabulüne başladı. Merkezde, saç sağlığı ve restorasyonuna yönelik uygulamalar ile estetik kıl ekimi işlemleri, alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından yürütülüyor. Tüm işlemlerin hasta güvenliği, doğal görünüm ve uzun vadeli memnuniyet esas alınarak planlandığı bildirildi.

Saç Sağlığına Yönelik Tedaviler

Merkezde saç dökülmesini azaltmaya ve saç kalitesini artırmaya yönelik yenileyici tedaviler de uygulanıyor. Bu kapsamda; kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazma ile saç köklerinin uyarılmasını amaçlayan PRP uygulaması, saç derisine vitamin ve mineral içerikli karışımların verilmesiyle köklerin beslenmesini hedefleyen mezoterapi, dolaşımı artırarak köklerin metabolik aktivitesini destekleyen kırmızı ışık (LED) terapisi ile hücresel yenilenmeyi destekleyen eksozom tedavisi merkezde sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Saç ve Kıl Ekimi Uygulamaları

Merkezde kişiye özel planlama ile saç ekimi yapılırken, yüz anatomisine uygun yoğunlukta sakal ekimi ve yüz ifadesini tamamlamaya yönelik kaş ekimi de gerçekleştiriliyor. Ayrıca travma, yanık veya cerrahi işlemler sonrası oluşan iz bölgelerine yönelik skar dokusu ekimi uygulamaları da yapılıyor.

İleri Teknikler Kullanılıyor

Saç ekim işlemlerinde modern yöntemlerin kullanıldığı merkezde, safir uçlarla açılan mikro kanallar sayesinde doku travmasını azaltan Safir FUE tekniği ile greftlerin özel kalemlerle doğrudan ekilmesini sağlayan DHI (Direct Hair Implantation) yöntemi uygulanıyor. Bu tekniklerle iyileşme süresinin kısaltılması ve daha doğal yoğunluk elde edilmesi hedefleniyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Saç Ekim Merkezi'nde tüm işlemlerin; tıbbi etik kurallara uygunluk, uluslararası kalite ve sterilizasyon standartları, kişiye özel değerlendirme ve tedavi planlaması ile doğal görünüm ve hasta memnuniyeti odaklı yaklaşımla yürütüldüğü belirtildi.

Merkezde, danışanlara yalnızca estetik sonuç değil; güven veren, sürdürülebilir ve profesyonel bir sağlık hizmeti deneyimi sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE