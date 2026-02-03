Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerinde bakımı yapılan dört kediden biri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sert darbesi sonucu ağır yaralandı. İş yeri sahibi, olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ancak saldırıya ilişkin görüntüye ulaşılamadı. Alt çenesi aldığı darbe sonucu üst damağına saplanan kedi, iki gün boyunca ortadan kayboldu. Günler sonra iş yerinde bulunan yaralı kedi, iş yeri sahibi tarafından Nobel Veteriner Kliniği'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde kedinin çenesinin üç ayrı noktadan kırıldığı, sağ taraftaki kırık parçanın üst damağa saplandığı tespit edildi.

Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla kedinin alt çenesine platin yerleştirildi. Ameliyatın ardından kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Nobel Veteriner Kliniği'nde görev yapan Veteriner Hekim Tarık Berke Tekin, 'Bir kedinin çenesinin bu şekilde kırılması normal şartlarda mümkün değil. Çok büyük ihtimalle son derece sert bir darbe almış. Alt çene, dişleriyle birlikte üst çeneye gömülmüş haldeydi. Çenesinde üç kırık vardı, alt çeneye platin yerleştirdik. Şu an sağlık durumu iyi ancak yaşadığı travma nedeniyle çok korkmuş durumda' dedi.

Öte yandan, tedavisi süren kedinin kardeşleri tarafından yalnız bırakılmadığı, yanından ayrılmayarak sakinleşmesine yardımcı oldukları öğrenildi.

Kaynak : PERRE