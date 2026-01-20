Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAKOM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Ari Avni Erbil ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da yürütülen Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) çalışmalarını değerlendirmek amacıyla il değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda değerlendirme ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Toplantıda konuşan Uzm. Dr. Ari Avni Erbil, SAKOM'un görev ve sorumluluklarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşarak, afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe ile birim sorumlularının da katılım sağladığı toplantıda, SAKOM'un sahadaki uygulamaları, mevcut süreçler ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantının sonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Uzm. Dr. Ari Avni Erbil ve ekibine katkıları ve gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PERRE