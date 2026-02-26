Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde, sigara kullanımına bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi ve bireylerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı.

Poliklinikte yürütülecek çalışmaların Dr. Mehmet Mesut Şan yönetiminde sürdürüleceği bildirildi. Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Şan, sigaranın başta akciğer hastalıkları olmak üzere kalp-damar rahatsızlıkları, çeşitli kanser türleri ve solunum yolu hastalıklarına yol açtığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin mümkün olduğunu vurgulayan Şan, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.

Poliklinikte sigara bırakma sürecine yönelik bireysel değerlendirme, tedavi planlaması ve psikolojik destek hizmetlerinin sunulacağı kaydedildi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel ise sigara bağımlılığının hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederek, 'Hastanemiz bünyesinde hizmete başlayan Sigara Bırakma Polikliniği ile vatandaşlarımızın bu mücadelede yanında olacağız. Özellikle gençlerimizin sigaraya hiç başlamaması en güçlü korunma yöntemidir.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE