Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Ramazan ayı süresince gece poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Uygulama kapsamında vatandaşlar, 16.00 ile 22.30 saatleri arasında randevu alarak muayene olabilecek.

Randevuların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulaması ve internet sitesi ile ALO 182 hattı üzerinden oluşturulabileceği bildirildi.

Başhekim Abdullah Yaman, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları randevu oluşturmaya davet etti.

Yaman, 'Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığını korumaları büyük önem taşıyor. Bu nedenle gece poliklinik hizmetimizi başlattık' dedi.

Gece hizmetinin, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade eden Yaman, 'Tüm vatandaşlarımızı randevu oluşturarak hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle' ifadelerini kullandı.

