Ayrıca, 12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 6 faaliyette, toplam 155 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan operasyonlarda;

12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adıyaman il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde ise;

Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 19'u tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda;

12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında Adıyaman il genelinde; aranan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliği ve kamu düzeninin korunması, suç işleme potansiyeli bulunan şahısların caydırılması ve suçların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü.

