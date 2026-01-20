12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında Adıyaman il genelinde; aranan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliği ve kamu düzeninin korunması, suç işleme potansiyeli bulunan şahısların caydırılması ve suçların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda;

Çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 67 şahıs yakalandı,

Adıyaman'da Silahlı Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı
Adıyaman'da Silahlı Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı
İçeriği Görüntüle

Yakalanan şahıslardan 8'inin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi,

Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 19'u tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adıyaman il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde ise;

Toplam 43 şahıs hakkında işlem yapıldı,

Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda;

1.271 gram çeşitli uyuşturucu madde,

53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca, 12.01.2025 - 18.01.2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 6 faaliyette, toplam 155 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS