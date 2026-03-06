Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,beton Santralinde kum eleme makinasının içerisinde bulunan kum birikintisine sıkışan H.D'nin sesini duyan arkadaşları çıkarmaya çalıştı. H.D.yi çıkarmada başarısız olan arkadaşları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan H.D. sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan H.D'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN