Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının destekleriyle 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler hedef alındı.

22 Tutuklama, 33 Adli Kontrol

Son iki haftadır süren operasyonlarda toplam 184 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Silah ve Dijital Materyal Ele Geçirildi

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Operasyonlarda görev alan birimlere ve emeği geçen personele teşekkür edildi.

