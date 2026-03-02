Göreve başlayan Uzm. Dr. Mehmet Tepe, ilk olarak hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının tebriklerini kabul etti.

14 Mayıs 1975 tarihinde Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ Köyü'nde doğan Uzm. Dr. Mehmet Tepe, ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı.

Mezuniyetinin ardından ilk görev yeri olan Adıyaman'da hekimlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Tepe, 2011 yılına kadar kentte çeşitli sağlık birimlerinde görev yaptı.

Daha sonra uzmanlık eğitimi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda ihtisas yapan Tepe, uzmanlık eğitiminin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde mecburi hizmet görevini tamamladı.

Mecburi hizmet sonrası yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Tepe, 2023 yılında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptı.

Yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uzm. Dr. Mehmet Tepe, yeni görevine resmen başladı.

