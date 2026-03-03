Kesi gerektirmeyen modern tedavi yöntemi sayesinde işlem başarıyla tamamlanırken, hasta aynı gün sağlıklı ve konforlu bir şekilde taburcu edildi. Minimal invaziv yöntem olarak bilinen radyofrekans ablasyon tekniği, varis tedavisinde hızlı iyileşme süreci ve düşük komplikasyon riski ile dikkat çekiyor.

Hastanede yeni ve modern tedavi yöntemlerini uygulamaya devam ettiklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen lazer (radyofrekans) ile varis tedavisi başarıyla tamamlanmıştır. Bu önemli uygulamayı gerçekleştiren hekimimiz Op. Dr. Hüseyin Erdinç başta olmak üzere anestezi ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yerinde ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.' dedi.

Başhekim Akel, teknolojik altyapı ve uzman kadroyu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE