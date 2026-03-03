Samsat Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda gençler, iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

İftarın ardından cemaatle kılınan namaz, akşamın huzurunu pekiştirirken; demlenen çaylar eşliğinde yapılan samimi sohbetler programa ayrı bir sıcaklık kattı. Teravih namazıyla devam eden buluşmada, gençlerin yoğun katılımı ve enerjisi Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Program sonunda emeği geçenlere teşekkür edilirken, gençlerin ilgisi ve katkısının bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi. Samsat Müftülüğü yetkilileri, gençlere yönelik sosyal ve manevi içerikli programların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE