Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gençler, okul çıkışlarının ardından Samsat Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya geliyor. Samsat Müftülüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında merkez, öğrencilere öğle aralarında dinlenme ve eğlenerek öğrenme imkânı sunuyor.

Merkezde gerçekleştirilen etkinlikler, gençlerin güvenli ve samimi bir ortamda sosyalleşmesine olanak tanıyor. Dini değerlerin eğlenceli içeriklerle aktarıldığı çizgi film gösterimleri, öğrencilerin hem keyifli vakit geçirmesine hem de manevi gelişimlerine katkı sağlamasına zemin hazırlıyor.

Samsat Diyanet Gençlik Merkezi'nde masa tenisi, langırt ve satranç turnuvaları düzenleniyor. Gençler bu etkinlikler sayesinde günün stresini atarken, dostluk ve rekabet duygusunu aynı anda deneyimliyor.

Merkezde yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Faaliyetler, gençlerin okul dışındaki zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda sosyal becerilerinin gelişmesine destek oluyor.

Samsat Müftülüğü yetkilileri, gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Etkinliklerin, öğrencilerin toplumla daha güçlü bağlar kurmasına ve sorumluluk bilinci geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

