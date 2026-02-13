İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, dernek Başkanı Murat Çeliker ve yönetim kurulu üyeleri ile basının durumu, yerel medyanın karşılaştığı sorunlar ve basın özgürlüğü konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ahmet Türk, ziyarette yaptığı konuşmada, basın mesleğinin toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine işaret ederek, dernek üyelerinin aktif basın mensuplarından oluşmasının kurumsal kimliği güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne dayalı yayın anlayışının değerli olduğunu ifade eden Türk, basının etik ilkelere bağlı, tarafsız ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Türk, yerel medyanın özellikle zor dönemlerde toplumun sesi olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 depremleri sırasında Adıyaman'daki yerel gazetecilerin görevlerini sürdürdüğünü ve bilgi akışını sağladığını kaydetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren ulusal kanalların bölgeye ulaşmakta zorlandığını belirten Türk, yerel basının mahallelerdeki arama kurtarma çalışmaları, hastaneler, yardım dağıtımları ve kayıp bilgilerini kamuoyuna aktardığını ifade etti.

Dernek Başkanı Murat Çeliker ise, basın mensuplarının haklarını koruma, mesleki dayanışmayı güçlendirme ve etik gazetecilik anlayışını sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Çeliker, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin gazetecilik mesleğinin etik pusulası olduğunu belirterek, anayasal ve yasal düzenlemelerle basın özgürlüğünün güvence altına alındığını vurguladı.

Çeliker, Adıyaman'daki tüm kurum ve kuruluşlarla yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretten dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

