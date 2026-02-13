Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklif, memurlara yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi ödenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, devlet memurlarının kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla görev yaptığı, ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme ve sosyal yaşama katılım imkânlarının azaldığı belirtildi. Gerekçede ayrıca, Anayasanın 50'nci maddesi uyarınca dinlenme hakkının temel haklar arasında yer aldığı ve bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Teklife göre, Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere tatil ikramiyesi ödenecek. Her bir ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında olacak. Ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak, haczedilemeyecek ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Uygulama usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Teklif, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunuldu ve TBMM Komisyonu'na sevk edildi.

Kaynak : PERRE