Eğitim-Bir-Sen'in 34'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, sendikanın 34 yıllık mücadelesini 'emek, tecrübe, başarı ve onur destanı' olarak nitelendirdi.

Demir, eğitim çalışanlarının örgütlenerek dayanışma içinde haklarını koruma, geliştirme, yasaklarla mücadele etme ve özgürlük alanlarını genişletme çabasının 34 yıldır kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

'Bir Okulun Sınıfından Küresel Ölçekte Bir Harekete'

Eğitim-Bir-Sen'in hak, emek ve özgürlük temelinde özgün sendikacılık anlayışıyla yola çıktığını ifade eden Demir, mücadelenin özelde eğitim çalışanlarının, genelde ise milletin teveccühüyle büyüdüğünü söyledi.

Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere uzanan sürecin genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele taşındığını kaydeden Demir, sendikanın bugün küresel ölçekte bir harekete dönüştüğünü dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen'in ilkeleriyle var olan, idealleriyle yol alan bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Demir, kurumun tarihi bir değer ve birikime sahip olduğunu, amacı, söylemi ve duruşuyla ülkeye ve millete mal olmuş demokratik bir yapı haline geldiğini vurguladı. Eğitim çalışanlarının güçlü sesi ve kazanımların adresi olduklarını ifade eden Demir, sendikanın milli iradenin canlı bilinci ve özgür yarınların teminatı olduğunu söyledi.

'Sorunlardan Değil, Çözümlerden Güç Aldık'

Sorunlardan beslenerek büyümek yerine çözümler üreterek güçlendiklerini belirten Demir, millet iradesinin yanında, vesayetin karşısında durduklarını kaydetti. 34 yıl önce yola çıkmanın 'mumdan gemilerle ateş denizlerinde sefere çıkmak' gibi olduğunu ifade eden Demir, yokluk ve zorluk dönemlerinde 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen'in sadece bir sendika olarak değil, Hilfü'l-Fudûl Andı'yla şekillenen, fütüvvet ve ahilik geleneğinden beslenen bir 'Erdemliler Hareketi' olarak kurulduğunu belirten Demir, başkalarına benzemeyen, kendisi olmayı önceleyen bir anlayışla yola çıkıldığını söyledi.

Mehmet Akif İnan'ın Liderliğinde Örgütlü Mücadele

Türkiye'de baskıcı ideolojik dayatmaların yoğun olduğu dönemlerde, merhum Mehmet Akif İnan'ın liderliğinde örgütlü bir harekete dönüştüklerini belirten Demir, inançlı ve idealist öncülerin akıl ve alın terini birleştirerek haksızlıklara karşı ses yükselttiğini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen'in eğitim çalışanlarının özlük haklarını özgürlük mücadelesinden ayrı düşünmeyen bir dayanışma modeli ortaya koyduğunu kaydeden Demir, medeniyet değerlerine duyarlı bir dil ve tavırla yeni bir sendikacılık tarzının öncüsü olduklarını söyledi.

28 Şubat Süreci ve Direniş

Türkiye'nin üzerine 'kabus gibi çöken' 28 Şubat süreci'nin sendikanın kuruluş yıllarında ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu belirten Demir, yasakçı anlayışlara karşı asil bir direniş sergilediklerini ifade etti.

Darbeci odakların milli ve manevi değerlere yönelik girişimlerine karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Demir, insanlarla kurulan samimi bağların sendikanın güçlenmesini sağladığını kaydetti.

'Her Kazanımda Eğitim-Bir-Sen'in İmzası Var'

Türkiye'nin eğitim, kültür, ekonomi ve demokratikleşme alanlarındaki her iyileşmesinde Eğitim-Bir-Sen'in emeği ve imzası bulunduğunu belirten Demir, müfredattan ders kitaplarına, sınav sisteminden öğretmen atamalarına kadar birçok konuda aktif rol aldıklarını söyledi.

Maaş, ek ders ve nöbet ücretlerinin artırılması, Meslek Yasası'nın çıkarılması ve eğitimin anti demokratik vesayetçi kalıntılardan arındırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Demir, sendikacılığı etkisiz toplu görüşmeden etkili toplu sözleşme aşamasına taşıdıklarını kaydetti.

Toplu sözleşme masasında ve KİK toplantılarında yürütülen müzakerelerle yüzlerce soruna çözüm ürettiklerini belirten Demir, elde edilen kazanımların toplu sözleşme zeminiyle güvence altına alındığını vurguladı.

Küresel Ölçekte Hak ve Adalet Mücadelesi

Eğitim-Bir-Sen'in yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan haksızlıklara karşı da tavır aldığını dile getiren Demir, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Uluslararası düzeyde kurulan sendikal bağların küresel ölçekte örgütlü zulme karşı güç birliğine dönüştüğünü ifade eden Demir, bunun hak, adalet ve vicdan hareketinin kurumsal bir başlangıcı olduğunu belirtti.

'34'üncü Yılımız Kutlu Olsun'

Artan üye sayısıyla örgütlü güçlerinin daha da pekiştiğini kaydeden Demir, yeni yol arkadaşlarıyla yenilenerek büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Bu destansı mücadeleyi başlatan ve bugünlere taşıyan başta Mehmet Akif İnan olmak üzere vefat eden öncülere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet dileyen Demir, yönetici ve temsilcilere muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Demir, açıklamasını, 'Onurlu ve asil mücadelelerle idrak ettiğimiz 34'üncü yılımız kutlu olsun. Eğitim-Bir-Sen'imiz var olsun' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE