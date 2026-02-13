Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi sürecinde bankalara verdiği süreyi 15 Şubat itibarıyla sonlandırıyor. Kurum, alınan karara göre eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmeyeceğini, bunun dışındaki tüm kredi kartı limitlerinin yeniden hesaplanacağını bildirdi.

BDDK, müşterilerle temasa geçilmesi, mağduriyet yaşanmaması için dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması ile eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için sistemsel altyapının kurulmasını talep etti. Bankalardan, kararın sağlıklı ve kesintisiz uygulanabilmesi amacıyla en geç üç ay içinde teknik altyapılarını tamamlamaları ve operasyonel süreçlerini eksiksiz hale getirmeleri istendi.

Yeni düzenlemeye göre, bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamaları da yeni limit hesaplamasında dikkate alınacak. Toplam limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar için limit indirimi uygulanmayacak. Ancak, farklı bankalardaki toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan müşterilerde indirim gündeme gelebilecek.

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında kalan müşterilerin limitleri düşürülmeyecek. 400 bin liranın biraz üzerinde limiti bulunan müşteriler, limit azaltımı sonrasında toplam limit 400 bin liraya ulaşırsa, 15 Şubat sonrası yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmadan başvuruda bulunabilecek. 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgeleri istenecek.

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinin limitleri ise hesap kesim tarihleri dikkate alınarak, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i oranında azaltılacak.

2026 yılında yeni kredi kartı başvurularında ise müşteriye verilecek ilk yıl limiti, net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yıl bu sınır, gelirin en fazla dört katına kadar yükselebilecek. Bankalar, limit belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borç durumu ve geçmiş ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. Tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

