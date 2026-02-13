Uzun yıllardır insan hakları alanında faaliyet yürüten ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran'ın bulunduğu cezaevinde yeterli sağlık altyapısının bulunmadığı bildirildi. Kanser tedavisi gören Onaran'ın hastaneye sevk koşullarının da mevcut sağlık durumu açısından uygun olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin basın duyurusu, İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi adına Hapishane Komisyonu üyesi Av. İrfan Vurucu tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ile 3. maddesinde yer alan işkence ve kötü muamele yasağı kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekildi. Mevcut koşulların ciddi hak ihlali riski doğurduğu belirtilerek, gerekli önlemlerin alınmaması halinde yaşam hakkının ihlali sonucunun ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Hasta mahpus Hatice Onaran hakkında yapılan infaz erteleme başvurusunun derhal kabul edilmesi, gerekli sağlık raporlarının ivedilikle temin edilmesi ve tahliyesinin sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu yükümlülüklerin hem iç hukuk hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde zorunlu olduğu vurgulandı.

İnsan Hakları Derneği, Hatice Onaran ve tüm hasta mahpusların serbest bırakılması için yetkili makamları sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak : PERRE