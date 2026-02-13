SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep'te düzenlenen 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'nde beş birincilik, üç ikincilik ve iki üçüncülük derecesi elde etti.

'Fizik' alanında Giray Uğurluer, Efe Özkara ve Samet Egemen Atalar, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları 'Polarizasyon Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Uyuşturucu Madde Analiz Sistemi' başlıklı projeyle bölge birincisi oldu.

'Kimya' alanında Miraç Kayıran, Ada Ay ve Arin Mavigök, danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde geliştirdikleri 'Balon Yüzeyi Freeze-Casting Yöntemiyle Hazırlanan Ligandsız Demir Kriyogellerin Sudan Hidrojen Üretiminde Kullanımı' projesiyle; Batuhan Sönmezoğlu, Zeynep Akyüz ve Batu Bayındır ise yine Özgül Güner danışmanlığında hazırladıkları 'Jel Matrislerde Difüzyonun Entropik Temelleri: Adam-Gibbs Yaklaşımıyla Deneysel Bir İnceleme' başlıklı projeyle bölge birinciliği kazandı.

'Biyoloji' alanında Nur Deniz Ocak, Melek Naz Yüksel ve Beril İpek Üngör, danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları 'Odı-Cl Temelli Aptamer Biyosensörü ile Alzheimer Hastalığında AB₄₂ Biyobelirteçlerinin Hızlı Tespiti' projesiyle; 'Coğrafya' alanında Atlas Bals ve Ahmet Faran Kaya ise danışman öğretmenleri Hakan Güven rehberliğinde hazırladıkları 'Kentsel Mikroklima Üzerinde Yerel Ağaç Örtüsünün Termal ve Higrometrik Etkilerinin Analizi (Gaziantep Örneği)' başlıklı projeyle bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

'Fizik' alanında Beyza Nur Yardımcı, Zeynep Mihrimah Şahin ve Neva Doktoroğlu, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez ve İbrahim Kılıç rehberliğinde hazırladıkları 'Lityum-İyon Pillerin Fısıltısı: Akustik Emisyon, Termal ve Elektromanyetik İmzaların Makine Öğrenmesiyle Erken Hasar Tespiti' projesiyle; 'Psikoloji' alanında Yağmur Diken, Aylin Kara ve Kayra Mermer, aynı danışman öğretmenler rehberliğinde geliştirdikleri 'Yapay Zeka ile Sanal Zaman Makinesi: Gelecekteki Ben ile Sohbetin Öz-Şefkat, Umut ve Değer Farkındalığına Etkisi' projesiyle; 'Yazılım' alanında Yağız Kayra Güler, Ahmet Siraç Alıcı ve Cihan Kemal Yıldız ise danışman öğretmenleri Oğuzhan Bilir rehberliğinde hazırladıkları 'Dinamik Oltalama Saldırılarına Karşı Çok Katmanlı Yapay Zeka Savunması: Güvenli İnternet Asistanı' projesiyle bölge ikinciliği elde etti.

'Fizik' alanında Zeynep Ekin Tolu, Mert Kocaoğlan ve Haydar Kaan Kutsal, danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde geliştirdikleri 'Dopaminle Modifiye Edilmiş Balık Pulundan Elde Edilen Guanin Kristallerinin Doğal Boya Tabanlı Güneş Hücrelerinde Kullanımı' projesiyle; 'Yazılım' alanında Yaren Demir, Belen Türközü ve Nur Zorkirişçi ise danışman öğretmenleri Elif Kızıklı rehberliğinde hazırladıkları 'Uyuyolu: Çok Duyulu Geri Bildirim ve Yapay Zeka Destekli Erişilebilir ve Uyarlanabilir Eğitim Platformu' projesiyle bölge üçüncülüğü kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Adana Bölgesi'ne başvuru yapan 3 bin 62 proje arasından 100 projenin bölge finallerine seçildiğini belirtti. Gaziantep'ten finale kalan 43 projenin 18'inin SANKO Okullarına ait olduğunu ifade eden Asyalı, beş projenin bölge birincisi, üç projenin bölge ikincisi ve iki projenin bölge üçüncüsü olduğunu kaydetti.

Bölge birincisi olan projeler, nisan ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerinde yarışacak.

