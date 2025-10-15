Eski SIM kart ve telefonlar 5G teknolojisinden yararlanamayacak; en büyük etki kırsal bölgelerde bekleniyor

Adıyaman'da yaklaşık 900 bin aktif mobil hat tahmin ediliyor

BTK'nın Türkiye geneli verileri esas alınarak yapılan tahminlere göre Adıyaman'da yaklaşık 900 bin aktif mobil hat bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı 4,5G uyumlu cihazlarla kullanılmakla birlikte, özellikle kırsal kesimde eski SIM kart ve eski cihaz oranı ülke ortalamasının üzerinde.

Türkiye genelinde 4,5G'ye geçiş sürecinde 46 milyon SIM kartın değiştiği biliniyor. Aynı oranın Adıyaman'a yansıması durumunda, yaklaşık 40 ila 90 bin abonenin SIM kartını yenilemesi gerekecek.

En büyük engel cihaz uyumluluğu olacak

5G teknolojisinden yararlanmak için SIM kart kadar önemli olan bir diğer unsur telefon uyumluluğu. 5G bağlantısını yalnızca 5G destekli cihazlar kullanabilecek. 4G destekli telefonlar 5G'ye bağlanamayacak.

Adıyaman'da özellikle son 5 yılda yeni telefon almamış kullanıcıların büyük kısmı bu kapsama giriyor. Tahminlere göre, yaklaşık 200 bin ila 300 bin kullanıcının 5G'ye geçebilmek için yeni telefon alması gerekecek. Bu durumun özellikle dar gelirli kesimler üzerinde ekonomik baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

SIM kartını değiştirmeyenler ne olacak?

Eski SIM kart sahipleri 5G hizmetinden yararlanamayacak ancak mevcut 4,5G şebekesi çalışmaya devam edeceğinden hizmet kesintisi yaşanmayacak. Yine de düşük hız ve kapasite nedeniyle 5G'ye geçenlerle arada önemli bir fark oluşacak. Operatörlerin 5G'ye özel tarife ve kampanyalar düzenlemesi bekleniyor.

5G'nin sağlayacağı avantajlar

5G teknolojisiyle birlikte:

İnternet hızında çok ciddi artış sağlanacak,

Ultra düşük gecikme süreleriyle gerçek zamanlı uygulamalar mümkün olacak,

Akıllı şehir altyapıları güçlenecek,

Otonom araçlar, uzaktan ameliyat gibi yüksek veri akışı gerektiren teknolojiler için uygun altyapı oluşacak,

Sanayi ve üretimde verimlilik artacak.

Adıyaman gibi afet riski yüksek bölgelerde 5G'nin erken uyarı sistemleri ve afet yönetim altyapısına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kırsal bölgelerde geçiş süreci daha yavaş olacak

5G altyapısı öncelikle büyükşehirlerde ve merkez ilçelerde devreye alınacak. Bu nedenle Adıyaman'da merkezin ardından Gölbaşı, Kahta ve Besni gibi ilçelerde geçiş kademeli olarak yapılacak. Kırsal mahallelerde ise daha uzun bir geçiş süreci öngörülüyor.

Kaynak : PERRE