Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı acil durum tatbikatı nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikat senaryosuna göre, Gazze-Şanlıurfa seferini yapan GAP Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 04 pist başına başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra sağ motorunda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınamayan yangın, uçağın 21M koordinatlarında kaza kırıma uğramasına neden oldu.

Uçakta toplam 110 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangını söndürüp kurtarma çalışmalarına başladı. Tatbikat kapsamında yapılan canlandırmada, 106 yolcu sağ olarak tahliye edildi, 6 yolcu yaralı olarak hastanelere sevk edildi ve 4 yolcu ise hayatını kaybetmiş olarak uçaktan çıkarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmelikleri gereğince iki yılda bir yapılan tatbikatta, AFAD, 112 Acil, UMKE, itfaiye, emniyet, jandarma, havalimanı güvenliği ve yer hizmetleri ekipleri aktif rol aldı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan yetkililer, 'Böyle tatbikatlar, gerçek bir kriz anında tüm kurumların koordinasyon içinde nasıl hareket edeceğini görmek açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü çalışmada tüm ekiplerin hızlı ve organize bir şekilde müdahale etmesi memnuniyet vericiydi' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE