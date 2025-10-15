Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu ayki ödemelerin hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını açıkladı

'Vatandaşlarımızın yanındayız'

Bakan Göktaş, ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Evinde tam bağımlı yakınlarına bakan vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm ödemeler planlandığı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı' dedi.

Bakanlık, ödemelerin PTT ve banka hesapları üzerinden aşamalı olarak tamamlanacağını bildirdi.

2006'dan bu yana aile odaklı destek

Evde Bakım Yardımı uygulaması, 2006 yılında başlatılmıştı. Programın temel amacı, engelli bireylerin kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi olarak belirlendi.

Bakan Göktaş, 'Amacımız, vatandaşlarımızın kendi evlerinde, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir yaşam sürmeleri' ifadelerini kullanarak, programın hem ekonomik hem psikolojik açıdan aileleri güçlendirdiğini vurguladı.

521 bin kişi düzenli destek alıyor

Bakanlık verilerine göre 2025 yılı itibarıyla 521 bin vatandaş bu programdan düzenli olarak yararlanıyor. Yardımlar, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen aile bireylerine doğrudan ödeme yoluyla yapılıyor.

Bakan Göktaş, 'Bu destek sadece bir ödeme değil, aynı zamanda toplumun vicdanını güçlendiren bir dayanışma örneğidir' dedi.

6 milyar liralık ödeme süreci başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu ayki toplam 6 milyar liralık ödemenin tamamının birkaç gün içinde hak sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, 'Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim önceliğimizdir. Programın sürdürülebilirliği için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde desteklerin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE