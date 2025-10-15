YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sözlerine yazılı açıklamayla karşılık verdi

'Yeniden Refah Partisi terörsüz Türkiye'den yanadır'

Kılıç, yaptığı açıklamada, Yalçın'ın Genel Başkan Fatih Erbakan'ın çağrısını farklı anlamlandırmaya çalıştığını savundu. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Semih Yalçın,

Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıyı anlamak yerine; kastedilen dışında anlamlandırmaya çalışmışsınız.

Öncelikle bilmelisiniz ki; Yeniden Refah Partisi, oluşturmaya çalıştığınız algının aksine, Terörsüz Türkiye'den yanadır. Üstelik bir yıllık malum süreç nedeniyle değil; terör belasının milletimizin ve memleketimizin başına bela olduğu ilk günden beri iradesi bu yöndedir ve nettir.'

Kılıç, Milli Görüş çizgisinin geçmişten bu yana teröre karşı net durduğunu belirtti:

'Birçoklarının siyasi sermayesinin terörle mücadele olduğu yıllarda bile, Milli Görüş milim sapmadan terörü reddetmiş, terörün nedenlerini bertaraf etmek için tüm imkânları seferber etmiş, ırk değil kardeşlik temelinde çözüm için gayret göstermiştir.

Bugün de arzumuz; terör örgütünü tüm şubeleriyle tasfiye etmek, PKK ile birlikte PYD/YPG'yi de bitirmek, terörün kanlı elini, kirli dilini, paslı mazisini siyasetimizden ve ülkemizden tümüyle tasfiye etmektir.'

'Bahçeli'ye yapılan çağrı nettir'

Kılıç, Devlet Bahçeli'ye yönelik çağrının da çarpıtıldığını savundu:

'Bunu yaparken, terörü azdırmamak, siyasi uzantılarını şımartmamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında atılan bölücü sloganlara razı olmamaktır.

Esasında Sayın Devlet Bahçeli'ye yapılan çağrı da bu minvaldedir. Sürecin başında önerilen şekliyle, terörist başının Meclis'e gelmesi makul ve münasip değildir. Meclis'ten bir heyetin terör örgütü elebaşının ayağına gitmesi hususunda ise kararsızlık ve belirsizlik gözlemlenmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın bu noktadaki çağrısı, 'madem öyle, süreci başlatan Sayın Bahçeli'nin son noktayı koyması da elzemdir' şeklindedir. Yoruma gerek bırakmayacak kadar da açıktır ve nettir.'

'Küçük parti söylemine tepki'

Kılıç, Yalçın'ın Yeniden Refah Partisi'ni 'küçük parti' olarak nitelendirmesine de tepki gösterdi:

'Bu arada partimizden 'küçük parti' diye söz etmişsiniz. İşte buna cidden üzüldüğümüzü bilmenizi isterim.

Umarım, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, küçümsediklerinize ihtiyaç hissetmezsiniz.

Ayrıca 'küçük parti' dediğiniz Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'nin üçüncü 'büyük' partisi oldu. Bununla birlikte, Yargıtay sisteminde onaylı üye sayıları sıralamasında da Türkiye'nin en 'büyük' üçüncü partisi, küçümsediğiniz Yeniden Refah Partisi'dir.'

'Lügatınızı slogan atanlara da yöneltin'

Kılıç, MHP'den gelen eleştirilere karşılık olarak şu ifadeleri de kullandı:

'Dilerim, makul ve samimi bir açıklamayı reddetmek için esirgemediğiniz lügatınızı, çok yakın zamanda terör örgütü elebaşı hakkında Yüce Meclis çatısı altında slogan atan ve attıranlardan da esirgemezsiniz.

Siz bir cevap uğruna nezaketi terk ettiniz. Biz nezaket sınırlarını ihlal etmeyeceğiz. Zira, temsil ettiğiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin, siyasi hayatımızdaki yarım yüzyılı aşkın mümtaz varlığına ve çok değer verdiğimiz vatanperver, milletperver camiasına her zaman saygımız var.'

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ve partisini hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

'Terör meselesine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin vurduğu neşter, en önemli politik istismar vasıtalarından birini kaybeden muhalefetin her kademesinde hüsrana yol açtı.

MHP'nin belirgin çekim gücü ve çözüm odaklı politikaları, özellikle siyaset evreninde başıboş meteorit konumundan öteye geçemeyen bazı küçük partileri Türkiye gerçeklerinden büsbütün uzaklaştırdı.

Fatih Erbakan'ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi de bunlardan biri...

YRP Genel Başkanı işin başından beri Terörsüz Türkiye sürecine şiddetle karşı çıkıyor.

Küçük oy hesaplarının peşinde koşan Fatih Erbakan; aklınca Terörsüz Türkiye olgusunu değersizleştirmeye, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor.'

Yalçın, açıklamasının devamında Yeniden Refah Partisi'ni 'varlık ispatı çabasında olan küçük bir parti' olarak nitelendirmişti.

Kaynak : PERRE