Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından gerçekleştirilen 'Öğretmen - Yönetici Akademileri' programında, alanının duayeni Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Programın sabah oturumunda öğretmenler için düzenlenen 'Her Gün Yeniden Öğretmen Olmak' başlıklı konferansta, mesleki motivasyon, yenilenme ve öğretmenlik mesleğinin felsefi boyutu ele alındı.

Öğleden sonra, okul yöneticilerine yönelik 'Yönetimin İnce ve Sıcak Kenarı: İnsan' başlıklı konferansta ise eğitim kurumlarında insan ilişkileri, liderlik ve etkili yönetim stratejileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Program sonunda Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'a teşekkür edildi ve plaket takdim edildi.

