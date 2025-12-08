Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, il merkezi ve köylerde yapımı süren kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği süreçleri, konut teslim aşamaları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşülerek, bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının, deprem sonrası yürütülen çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE