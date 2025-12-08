Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 ile mevduat faizi (brüt) oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,89, BİST 100 endeksi yüzde 0,50 ve Amerikan Doları yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altın yüzde 0,41, Euro ise yüzde 0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,86, BİST 100 endeksi yüzde 0,47 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,44, Euro ise yüzde 0,48 oranında kayıp yaşattı.

Üç Aylık Dönemde En Yüksek Getiri Altında

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Altı Aylık Getiride de Altın Zirvede

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,74 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Bazda En Fazla Kazandıran Yine Külçe Altın

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 10,91, DİBS yüzde 5,79 ve Euro yüzde 4,90 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 3,53, BİST 100 endeksi ise yüzde 8,02 oranlarında kaybettirdi. TÜFE'ye göre ise mevduat faizi yüzde 7,66, DİBS yüzde 2,69 ve Euro yüzde 1,82 oranlarında reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,36 ve BİST 100 endeksi yüzde 10,71 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak : PERRE