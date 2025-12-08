İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir adrese sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Çıkan silahlı çatışmada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Albayrak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çatışma sırasında saldırganlardan 35 yaşındaki R.A.'nın etkisiz hale getirildiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı operasyonda Ç.A. ve C.A. isimli iki şüpheli ise sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, adreste yapılan aramalarda suç unsurlarına yönelik inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PERRE