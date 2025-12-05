Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın otogarın içine kadar ilerlediği, kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Kavgada Emin Karaca (68), Regaip Akçal (27), Sadır Gül (32), Mustafa Aluç (34) ve Remzi Aluç (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa Aluç ile Remzi Aluç, buradaki müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olası bir gerginliğe karşı polis ekipleri hem Kahta Devlet Hastanesi'nde hem de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE