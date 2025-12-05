Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
