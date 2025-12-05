Bunlar da ilginizi çekebilir

Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da KOM ve istihbarattan silah operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

