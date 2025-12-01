Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen 3 bilgilendirme faaliyetiyle toplam 110 kişinin NARKO İhbar, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Operasyonlarda, 24 bin 151 adet sentetik ecza hap, 467 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda ise toplam 39 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da 24-30 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan güvenlik uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bu kişilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Yakalanan şahısların 16'sının hırsızlık suçlarından arandığı bildirildi.

