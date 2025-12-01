Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954'te il statüsü kazanmasının 71. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Adıyaman'ın tarihsel, kültürel ve toplumsal değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Özcan, kentin medeniyetler beşiği olmasına dikkat çekti.

'Adıyaman geçmişten bugüne hoşgörünün, kardeşliğin ve uygarlık birikiminin şehridir' diyen Prof. Dr. Özcan, 'Adıyaman; Kommagene'den bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, barışı, hoşgörüyü ve dayanışmayı yaşam kültürü hâline getirmiş kadim bir şehirdir. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla birlikte gelişen, ilerleyen ve kendi kimliğini güçlendiren Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı hepimiz için gurur vericidir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özcan, Adıyaman'ın özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir sınav verdiğini, buna rağmen birlik ve dayanışma içinde yaralarını sarmaya devam ettiğini belirterek, 'Milletimizin ortak iradesi, Cumhuriyetimizin aydınlanmacı değerleri ve Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet hedefi doğrultusunda Adıyaman'ın güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine yürekten inanıyorum. Bu şehir; çalışkan insanlarıyla, gençleriyle ve üretme kararlılığıyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek potansiyele sahiptir' dedi.

Prof. Dr. Özcan, mesajının sonunda Adıyamanlılara seslenerek, 'İlimizin 71. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Adıyaman'ın daha aydınlık, daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

