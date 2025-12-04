'Deprem çok sayıda vatandaşımızı ampute bıraktı; kimseyi geride bırakmayacağız'

Çimendenden, 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da binlerce kişinin hem fiziksel hem psikolojik olarak ağır kayıplar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Deprem, bu kentte yüzlerce vatandaşımızı ampute bıraktı. Bir kısmı hâlâ protez bekliyor, bir kısmı istihdam ve sosyal hayata adaptasyon konusunda zorlanıyor. Biz kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla yola çıktık. Engelsiz bir şehir, engelsiz bir Oda için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.'

'Ampute vatandaşlarımızın yeniden üretime katılması için özel programlar oluşturacağız'

Ağaç işleri sektöründe çalışmanın fiziksel güç ve denge gerektirdiğini hatırlatan Çimenden, engelli bireylerin de mesleki hayata katılabileceği yeni modeller geliştirdiklerini söyledi:

'Deprem sonrası ampute olan vatandaşlarımızın mesleklerini sürdürmesi veya yeni bir meslek edinmesi için özel atölyeler, eğitimler ve iş uyum programları hazırlıyoruz.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılabilmesi için ergonomik tezgâhlar, erişilebilir iş alanları ve güvenli üretim modelleri oluşturacağız.'

'Engelli erişimine uygun atölyeler ve ortak kullanım alanları oluşturulacak'

Adaylık programının merkezine sosyal politikaları alacaklarını vurgulayan Çimenden, Oda yönetimi için planladıkları projeler hakkında şu açıklamayı yaptı:

'Ağaç işleri sektörünün çalışma koşulları ağırdır ve çoğu iş yeri engelli erişimine uygun değildir. Biz, altyapıdan eğitime kadar tüm süreçlerde erişilebilirliği temel kriter haline getireceğiz.

Engelli esnaf ve çıraklarımızın rahatça kullanabileceği atölye düzenleri hazırlamak, engelsiz rampalar, geniş çalışma alanları ve uygun donanımlar sağlamak önceliklerimizin başında geliyor.'

'Engelsiz bir Adıyaman için tüm kurumlarla iş birliği yapacağız'

Çimenden, sadece esnafın değil, Adıyaman'da yaşayan tüm engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti:

'Engelli bireylerin eğitime erişimi, istihdam hakkı, sosyal hayata katılımı ve psikolojik desteği için kamu kurumları, belediye ve sivil toplumla iş birliği içinde çalışacağız.

Bu şehrin yeniden ayağa kalkması ancak herkes için eşit yaşam koşullarıyla mümkündür.'

'Engellilik bir eksiklik değil, toplumun ortak sorumluluğudur'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığı artıran bir gün olduğuna dikkat çeken Çimenden, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Engellilik bireyin değil, toplumun sorumluluğudur.

Engelsiz bir Adıyaman yaratmak hepimizin borcudur.

İster deprem sonrası ampute olmuş olsun, ister doğuştan engeli bulunsun; her vatandaşımızın hayatın tüm alanlarına eşit şekilde katılabilmesi için çalışacağız.

Bu anlamlı günün tüm engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir geleceğin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE