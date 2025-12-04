Girne Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yeni hizmet binasının açılışına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, Kızılay Adıyaman İl Başkanı Mehmet Taşkın, Kızılay Kahta Şube Başkanı Ömer Faruk Dündar, kurum amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kızılay Kahta Şube Başkanı Ömer Faruk Dündar, açılış törenine katılan tün katılımcılara teşekkür ederek: 'Kızılay Kahta Şubesi olarak ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde hizmet sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi buradan sizlerin aracılığıyla kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz' dedi.

