11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2017 yılında tutuklu bulunan akademisyen ve yazar Mehmet Altan'a gönderdiği mektup ilk kez ortaya çıktı. Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün bugünkü köşe yazısında paylaştığı mektupta Gül'ün, Altan'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiği görüldü.

Özkök'ün aktardığı bilgilere göre Gül, Altan'ın kendisine yazdığı mektuba geç yanıt verdiğini belirterek, 'Doğrusu ilk duruşmada çıkarsınız ve görüşürüz diye düşünmüştüm. Sizin demokrat, özgürlükçü ve vicdanlı bir üniversite hocası ve gazeteci olduğunuzu bilen bir kişi olarak yaşadıklarınıza çok üzülüyorum' ifadelerine yer verdi.

Gül, hem Mehmet Altan'ın hem de kardeşi Ahmet Altan'ın savunmalarını okuduğunu belirterek, geç de olsa adil bir karar verileceğine inandığını ifade etti.

Mektupta 1980 darbesi dönemine de değinen Gül, 'Ben de 80 darbesinde evliliğimizin ilk günlerinde aniden alınmış ve ailece acılar çekmiştik' sözleriyle kendi yaşadıklarını hatırlattı.

Gül, mektubun sonunda Altan'a yönelik iyi dileklerini, 'En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı ve bu günleri geride bırakmanızı temenni ediyor, hepinize selamlarımı iletiyorum' ifadeleriyle iletti.

