TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi ve şehrin geleceğini şekillendirecek yatırımları değerlendirdi.

Milletvekili Kurt, konuşmasına 1 Aralık 1954'ün Adıyaman için sıradan bir idari karar değil, şehrin kendi kimliğini bulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak başladı. 6 Şubat 2023'te yaşanan 'Asrın Felaketi' sonrası Adıyaman'ın yeniden diriliş iradesine dikkat çeken Milletvekili Kurt, tarım, ulaştırma, sanayi, turizm, gençlik ve spor alanlarında yürütülen yatırımların şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine oturttuğunu vurguladı.

Milletvekili Kurt, Adıyaman'ın tarımsal kalkınması için kritik öneme sahip Atatürk Barajı Pompaj Sulamaları Projesi'nin 2026 Yatırım Programı'na dahil edilmesi çağrısında bulunarak, 'Adıyaman, Samsat ilçesini Atatürk Barajı suları altında bırakmış olmasına rağmen barajdan sulamada yeterince faydalanamamıştır. Projeler tamamlanmış ve yatırım programına alınmaya hazırdır. 2026 yılında programa dahil edilmesi Adıyaman'ın tarımsal kalkınması için hayati önem taşımaktadır' dedi.

Projeye entegre edilmesi planlanan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) hakkında da bilgi veren Milletvekili Kurt, sistemin enerji maliyetlerini dramatik biçimde düşüreceğini ve sulamayı sürdürülebilir hale getireceğini ifade ederek, 'Atatürk Barajı Pompaj Sulamaları - GES projesi, çiftçimizin gelirini artıracak ve Adıyaman'ın üretim kapasitesini katlayacaktır' dedi.

Milletvekili Kurt, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Bu proje, Adıyaman'ın tarımsal üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma hedefleri için stratejik bir adımdır. 2026 Yatırım Programı'na alınması, şehrin yarınlarına yapılacak en değerli yatırımlardan biri olacaktır.'

