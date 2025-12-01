SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle HIV hakkında açıklamalarda bulundu. Tanrıverdi, HIV'in (Human Immunodeficiency Virus - İnsan İmmünyetmezlik Virüsü) 1980'li yıllardan bu yana tüm yaş gruplarında enfeksiyona neden olan bir virüs olduğunu belirtti.

HIV virüsünün bulaşıcı olduğunu ve kişinin bağışıklık sisteminde yer alan hücrelere zarar vererek enfeksiyona yol açtığını kaydeden Doç. Dr. Tanrıverdi, 'Tedavi edilmediği takdirde AIDS'e (Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu) neden olarak insanlarda yaşam kayıplarına yol açar. Ancak son yıllarda geliştirilen ilaç tedavileri ile bu enfeksiyondan kaynaklanan ölümler azalmaktadır' dedi.

Bulaşma Şekli

HIV'in en sık korunmasız cinsel temas yoluyla bulaştığını belirten Doç. Dr. Tanrıverdi, damar içi madde kullanımı ve kan transfüzyonları ile de bulaşabildiğini söyledi. Uygulanan ilaç tedavilerinin bulaşıcılığı engellediğini vurgulayan Tanrıverdi, anne veya babanın HIV pozitif olduğu durumlarda bebeklerin HIV negatif olarak doğabileceğini, ancak hastalığa yönelik hala bir aşının bulunmadığını belirtti.

Doç. Dr. Tanrıverdi, 'Ülkemiz hala dünyada HIV enfeksiyonunun az görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

Dünya ve Türkiye Verileri

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2013 raporuna göre, 2012 yılında dünyada yaklaşık 2,3 milyon kişi HIV'e yakalanmış ve 1,6 milyon kişi AIDS nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 1985-2013 yılları arasında 7.050 HIV enfeksiyonu bildirilmiş, bildirilen vakaların yüzde 73'ü erkeklerden oluşmuştur.

Kaynak : PERRE