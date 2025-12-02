Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında HIV/AIDS farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Hastane girişinde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara, HIV'in bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken tanının önemi hakkında detaylı bilgi verildi.

Etkinliğe katılan HRÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuba Damar Çakırca, HIV enfeksiyonunun toplumda hala yanlış bilgilerle anıldığını belirterek doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Çakırca, 'Dünya genelinde 40,8 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Türkiye'de 57 binden fazla vaka var; ancak gerçek sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Şüpheli teması olan herkes mutlaka HIV testi yaptırmalıdır' dedi.

Doç. Dr. Çakırca, açıklanamayan ateş, gece terlemesi, aşırı yorgunluk, lenf bezlerinde şişmeler, tedaviye dirençli cilt döküntüleri, genç yaşta zona, kronik ishal ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bulguların HIV açısından uyarıcı olabileceğinin altını çizerek, HIV'in korunmasız cinsel ilişki, kan yolu ve anneden bebeğe gebelik, doğum ve emzirme süreçlerinde bulaşabileceğini belirtti.

Etkinlikte, HRÜ sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Doç. Dr. Çakırca, HIV için günümüzde etkili tedavi seçenekleri bulunduğunu ve hastaların tedavilerini aksatmadıkları sürece uzun yıllar komplikasyonsuz şekilde yaşayabildiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE